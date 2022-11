Carlos Queiroz, selecionador do Irão, mostrou-se muito incomodado depois de ser questionado sobre a repressão às mulheres no país que representa. “Para que canal trabalha? Quanto me paga para responder a isso? Fale com o seu patrão e no final do Mundial eu respondo-lhe se me fizer uma boa oferta”, disparou, levantando-se da cadeira. O jornalista britânico insistiu e o técnico português voltou para trás e atirou: “Devia pensar no que acontece com os imigrantes em Inglaterra também.”









Sobre se os seus jogadores iriam tomar alguma ação de protesto contra os atropelos aos direitos, nomeadamente das iranianas, Queiroz não deu nenhuma pista: “Os jogadores são livres de protestar, desde que seja em conformidade com as regras do torneio.”

Esta quarta-feira, no último jogo de preparação antes de iniciar a prova (segunda-feira com a Inglaterra), o Irão – Taremi jogou 45’– perdeu com a Tunísia (2-0), num jogo realizado em Doha.