Cavani, avançado uruguaio do Valência, recuperou da entorse no tornozelo que o afetava desde a partida frente ao Barcelona, em outubro. Não era expectável que um dos principais craques da seleção celeste estivesse já pronto para competir, mas o primeiro dia de trabalhos no Qatar trouxe boas notícias ao selecionador Diego Alonso, que já contou com Cavani a 100%.









