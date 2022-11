Foram duzentos os jornalistas que este sábado responderam à chamada e invadiram o centro de treinos do Al-Shahaniya, em pleno deserto, por causa de Cristiano Ronaldo. A presença significativa de profissionais de comunicação social, dos quatro cantos do Mundo, levou as autoridades do Qatar a reforçar a segurança com elementos armados e a apertar as medidas na revista demorada à entrada para o local onde a Seleção vai realizar os treinos durante a competição.









