Veja as imagens da cerimónia de abertura do Mundial 2022

Começou este domingo a cerimónia de abertura do Mundial de futebol, que se realiza no Qatar.Na primeira partida, a contar para o campeonato do mundo, vão defrontar-se o Qatar e o Equador. No decorrer do evento, foi revelada a mascote do campeonato do mundo deste ano, um fantasminha.Morgan Freeman foi o protagonista da cerimónia de abertura do campeonato deste ano. Freeman, que no início da cerimónia protagonizou um diálogo de apelo à inclusão com Ghanim al Muftah, um conhecido ativista do Qatar que sofre de síndrome de regressão caudal, lembrou que "o futebol une as nações e junta o mundo".Um mensagem de inclusão e união, que teve o ator Morgan Freeman como uma das figuras principais, marcou hoje a abertura do Mundial2022 de futebol, envolto em várias polémicas, que o discurso do Emir do Qatar procurou contrariar.

"Pessoas de diferentes raças, nacionalidades e orientações são todas bem-vindas ao Qatar, para viver estes momentos excitantes. Que bonito é ter as pessoas juntas e não dividas por forma celebrar a diversidade", afirmou Tamim bin Hamad al-Tani, no discurso que marcou o encerramento da cerimónia, com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, sentado do seu lado esquerdo.

Depois de em setembro ter prometido perante a Assembleia-Geral das Nações Unidas um Mundial "sem discriminações", o Emir afirmou hoje que "chegou o dia mais esperado" e acrescentou: "A partir de hoje e durante 28 dias vamos mostrar ao mundo a união em torno do futebol".