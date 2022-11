A cerimónia de abertura do Mundial tem gerado muito ruído de fundo. Devido ao desrespeito pelos direitos humanos do país anfitrião, várias estrelas do mundo da música recusaram-se a atuar este domingo, antes do jogo inicial.



Apesar das informações que circulavam, Shakira, famosa cantora colombiana muito ligada a anteriores Campeonatos do Mundo, terá recusado a presença no Qatar, para não ser acusada pelos fãs de pactuar com o país árabe.









Ver comentários