A seleção francesa faz de tudo para minimizar os contágios, mas há mais dois jogadores que estão com sintomas gripais no seio da equipa, a dois dias da final do Mundial, com a Argentina (domingo, às 15 horas). São eles Konaté e Varane, que aumentam assim para cinco as vítimas do já chamado 'vírus do camelo'.









Didier Deschamps, o selecionador, atribuiu as culpas ao ar condicionado, que no Qatar está ligado a baixas temperaturas um pouco por toda a parte. O vírus do camelo é o termo coloquial para o MERS-COV, mais concretamente Síndrome Respiratória do Médio Oriente, que pertence à família dos coronavírus. Entre os sintomas mais comuns estão febre, dores musculares e tosse.



A federação impôs o uso obrigatório de máscara nas zonas mistas, endureceu as medidas sanitárias e isolou os jogadores doentes, de modo a evitar que o vírus se espalhe pela equipa.