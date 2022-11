A entrevista explosiva de Cristiano Ronaldo na qual arrasa o treinador Ten Hag e o Manchester United está a marcar o arranque dos trabalhos da seleção nacional, com vista ao Mundial do Qatar.



CR7, que chegou à Cidade do Futebol algum tempo antes da hora prevista para a concentração (16h00), foi o primeiro a entrar no relvado e mostrou boa disposição.









