"Estás com uma pressa do c... para me tirar, f...". Aos 65 minutos do jogo desta sexta-feira, quando foi substituído, Cristiano Ronaldo não conteve o desabafo, sinal claro da sua insatisfação com a opção de Fernando Santos. Mas o jogador e o selecionador têm outra versão.



"Ronaldo saiu chateado com o jogador da Coreia do Sul que o estava a mandar embora, acho que toda a gente viu isso.









