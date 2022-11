A seleção da Coreia do Sul, próxima adversária de Portugal no Mundial, complicou esta segunda-feira a vida na luta pelo acesso aos oitavos de final ao perder com o Gana (3-2). Um jogo onde a ineficácia ofensiva dos asiáticos foi penalizada e que até terminou com mais uma má notícia para eles: o selecionador Paulo Bento foi expulso (ver peça anexa) e não estará no banco frente ao seu próprio país.









Ver comentários