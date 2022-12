CR7 recarrega energias junto à família no Qatar

No intervalo entre o jogo contra a Coreia do Sul e o próximo confronto do Mundial 2022, contra a Suíça que decorrerá na próxima terça-feira, Cristiano Ronaldo aproveita para recarregar energias junto da família, que viajou até ao Qatar para estar ao lado do craque português. Uma das irmãs do jogador, Kátia Aveiro, partilhou imagens de Ronaldo com os filhos, com o sobrinho e com Georgina.Numa das fotos partilhadas, Kátia Aveiro adiciona a descrição "minhas riquezas" acompanhada por um coração.Kátia Aveiro viajou com o filho mais novo, Dinis, para o Qatar onde assistiu ao jogo de Poetugal frente à Coreia do Sul. Georgina também marcou presença, juntamente com os filhos mais velhos: Cristianinho, os gémos Meteo e Eva e Alana Martina. A mais nova do clã, Bella Esmeralda, não viajou devido a um problema de saúde