Cristiano Ronaldo: 'Marcar em cinco Campeonatos do Mundo é alcançar um feito que eu jamais ousaria sonhar'

Cristiano Ronaldo voltou a bater mais um recorde durante o jogo de Portugal frente ao Gana (3-2): tornou-se o primeiro jogador a marcar em cinco edições do Campeonato do Mundo de Futebol.O avançado português reagiu ao feito com uma publicação na rede social Instagram: "Marcar em 5 Campeonatos do Mundo é alcançar um feito que eu jamais ousaria sonhar, mas é também a prova de que não há impossíveis. O orgulho que sinto em representar Portugal só é comparável à alegria que sinto em cada golo que marco pelo meu país, traduzido em vitórias dedicadas ao nosso povo. Vamos em frente! Isto ainda está só a começar!".CR7 soma, assim, oito golos em fases finais do Mundial: um golo nas edições de 2006, 2010, 2014 e 2022 e quatro na edição de 2018. Ronaldo está apenas a um golo de igualar Eusébio, o melhor marcador português em campeonatos do mundo de futebol.