Cristiano Ronaldo acredita que pode continuar a ser útil à seleção nacional e por isso não vai abdicar de jogar por Portugal, mesmo que Fernando Santos se mantenha no cargo, apurou o CM.



O jogador de 37 anos (faz 38 em fevereiro de 2023) tem consciência de que não está no seu melhor momento de forma, mas sabe que o facto de não ter feito a pré-temporada no Manchester United e de não ter jogado com regularidade a titular o afetou nos últimos meses.









