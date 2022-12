Cristiano Ronaldo poupado para os ‘oitavos’ do Mundial

Fernando Santos deve deixar Cristiano Ronaldo de fora do jogo com a Coreia do Sul. O avançado está apto, mas esta quarta-feira falhou o início da preparação para o último jogo da fase de grupos. A FPF revelou que o jogador não tem qualquer problema físico e que ficou no ginásio a fazer trabalho específico de recuperação.









O capitão da Seleção deve ser poupado esta sexta-feira e pode dar o lugar a André Silva na frente de ataque. Esta deve ser uma das várias alterações feitas por Fernando Santos a pensar nos oitavos de final. Portugal já tem o apuramento garantido e só precisa de um empate para assegurar que termina o Grupo H no 1º lugar.

Recorde-se que Ronaldo chegou ao Mundial com pouco ritmo competitivo, tendo somado apenas 1050 minutos ao serviço do Man. United.