Cristiano Ronaldo procura terminar seca de golos em fases a eliminar na história dos Mundiais

Cristiano Ronaldo procura acabar, esta terça-feira, no jogo frente à Suíça, o nulo de golos em fases a eliminar na história dos Mundiais. O astro português conta atualmente com oito golos em 20 jogos, disputados em campeonatos do Mundo, mas todos marcados em jogos de fases de grupo.

O capitão da seleção nacional conta já com seis jogos disputados em fases a eliminar em Mundiais, tentando marcar golos por 25 vezes, mas sempre sem sucesso.

O atacante português conta já com um golo na competição mundial deste ano, marcado diante o Gana (primeiro jogo de Portugal no Mundial do Qatar), e esteve presente nos três jogos da seleção nacional, tendo sido substituído em todas partidas.

Nesta terça-feira, a seleção nacional procura chegar aos quartos de final do Campeonato do Mundo, pela primeira vez desde 2006. Para isso terá de vencer a Suíça.