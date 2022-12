Croácia apura-se para as meias-finais após derrotar o Brasil por 4-2 nos penáltis no Mundial do Qatar

A Croácia garantiu esta sexta-feira a passagem às meias-finais do Mundial'2022 realizado no Qatar, ao vencer o Brasil no desempate nas grandes penalidades, após empate a uma bola registado no final do prolongamento, no primeiro encontro dos 'quartos', no Estádio Education City, em Doha.

Neymar fez o primeiro golo aos 105'+1, igualando os 77 golos do 'rei' Pelé, com a resposta dos croatas a surgir aos 117' por Bruno Petkovic. Após os 120 minutos, a seleção croata marcou todos os seus pontapés de penáltis, enquanto os brasileiros falharam dois.

Nas meias-finais, a Croácia , semi-finalista em 1998 e finalista em 2018, vai defrontar na terça-feira, pelas 19h00 (em Lisboa), no Estádio Lusail, o vencedor do jogo entre a Argentina e os Países Baixos.