A Croácia garantiu este sábado o terceiro lugar no Mundial do Qatar ao bater Marrocos, por 2-1, num jogo bem disputado e que marcou o adeus de Luka Modric, de 37 anos, a Campeonatos do Mundo.



O jogo da atribuição do terceiro e quarto lugar não podia ter sido melhor. Com um início alucinante, os marroquinos apanharam o primeiro susto com uma fífia de Bono (3’) quase a dar vantagem aos croatas.









