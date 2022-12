Croácia vence Marrocos e consegue bronze no campeonato do mundo

A Croácia bate Marrocos, por 2-1, e assegura o último lugar do pódio, no Qatar, repetindo o que tinha conseguido em 1998.

A seleção croata adiantou-se cedo no marcador com golo do defesa-central Joško Gvardiol, aos sete minutos, com os marroquinos a responderem de imediato por Achraf Dari, aos nove minutos.



O jogo decidiu-se ainda antes do intervalo com Mislav Oršic a voltar os croatas na frente do marcador.

A final do Mundial 2022 realizado no Qatar, entre a Argentina, de Lionel Messi, e a França, de Kylian Mbappé joga-se no domingo a partir das 15h00, no Estádio Lusail.