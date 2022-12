Croácia vence o Japão após penalidades e apura-se para os quartos de final

A Croácia apurou-se esta segunda-feira para os quartos de final do Mundial do Qatar, após bater a seleção do Japão, nas grandes penalidades, por 3-1.

A seleção nipónica terminou o primeiro tempo a vencer por 1-0, com um golo aos 43 minutos por parte do avançado Daizen Maeda.

Na segunda-parte, a Croácia chegou ao empate com um golo de Ivan Perišic aos 55minutos.



Com um empate do tempo regulamentar e após prolongamento, a decisão foi para as grandes penalidades. O guarda-redes dos vice-campeões em título, Dominik Livakovic, fez três defesas e colocou a sua equipa nos quartos-de-final.

A Croácia vai defrontar o vencedor do embate entre o pentacampeão Brasil e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, que se defrontam, esta segunda-feira, no Qatar.