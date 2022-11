Darwin Núñez é hoje um dos jogadores mais importantes da seleção do Uruguai. O ex-Benfica, avançado do Liverpool, e Valverde, do Real Madrid, tornaram-se nas principais referências de uma equipa que conta com Cavani e Luis Suaréz.



Darwin tem ainda a vantagem de conhecer bem os jogadores portugueses, o que também acontece com Coates e Ugarte, mas esse fator não parece ter relevância para o selecionador uruguaio, Diego Alonso: "Ajudaram-me a compreender alguns aspetos, mas isso não lhes dá nenhuma vantagem para entrarem na equipa", atalhou.









