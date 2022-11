David Beckham está a enfrentar novas críticas por seu papel como embaixador do Mundial do Qatar depois de afirmar que este evento seria uma plataforma para progresso, inclusão e tolerância. O anúncio foi feito numa mensagem de vídeo transmitida no festival Generation Amazing, em Doha, no Qatar.O jornal britânico The Guardian afirma que o antigo capitão da seleção da Inglaterra terá recebido um pagamento de 150 milhões de libras (cerca de 170 milhões de euros) do Qatar.Várias entidades do futebol já afirmaram ter sido um erro a escolha deste país para organizar o maior evento de futebol do mundo.