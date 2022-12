"Deixem o Ronaldo em paz, ele não merece": Fernando Santos desmente ameaças de abandono de CR7

O selecionador nacional, Fernando Santos desmentiu as alegadas ameaças de Ronaldo abandonar o campeonato do Mundo, hoje em conferência de imprensa, no Qatar.Fernando Santos afirmou que "conversa com Ronaldo aconteceu, naturalmente" e que quando o selecionador disse que a Critiano não ia ser titular, o capitão "não aceitou os meus pontos de vista com tanta tranquilidade, o que é normal", mas "nunca me disse que queria abandonar a seleção nacional, nunca".Normalizou a siuação ao afirmar que "é normal que qualquer jogador fique descontente de não jogar" e que "um jogador que não fique descontente por não jogar na seleção, não tem lugar na equipa".Apelou ainda a todos os portugueses para que "deixeim o Ronaldo em paz, ele não merece", relembrando "por tudo o que já fez pela seleção nacional, ele não merece".O técnico da seleção das quinas acredita que Portugal vai ganhar a Marrocos, mas avisou que "não vai ser um jogo fácil, Marrocos tem muita qualidade".Para finalizar a conferência de imprensa, Fernando Santos disse que "acredito que portugal ainda vai longe e isso só é possível por causa do ambiente fantástico que existe entre os 24 jogadores" e o selecionador nacional acredita que "sem isso não era possível termos chegado até aqui".