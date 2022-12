"Deixem o Ronaldo em paz!” A frase proferida por Fernando Santos, na antevisão ao jogo deste sábado com Marrocos para os quartos de final do Mundial, tem muitos destinatários - provavelmente até o próprio futebolista, autor de muitas das polémicas dos últimos dias. O selecionador procurou encerrar, em definitivo, o assunto Ronaldo, que tem dominado o quotidiano da seleção nacional, e confirmou que teve uma conversa com o capitão antes de o deixar no banco frente à Suíça, comunicando-lhe as razões pelas quais tomava esta opção: “Aconteceu no dia do jogo depois de almoço, por todo o respeito que ele me merece, por ser o capitão da equipa e por tudo o que fez pela Seleção.









