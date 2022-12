Oliver Bierhoff, diretor desportivo da Alemanha , renunciou esta segunda-feira a todos os cargos com efeito imediato.

Bierhoff, vencedor do Europeu de 1996 com a Alemanha e ex- atacante do AC Milan, trabalhava para a federação alemã desde 2004, quando se tornou técnico da seleção ao lado do técnico Jurgen Klinsmann.