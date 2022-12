A Inglaterra defronta a França, sábado, às 19h00, no último jogo dos quartos de final do Mundial. Um duelo de alta tensão, entre dois dos grandes favoritos à conquista do título. Os ingleses contam com alguns potenciais problemas.



Declan Rice, médio-defensivo do West Ham, falhou o treino desta quarta-feira da seleção britânica por doença e poderá estar fora do embate frente à atual campeã mundial.









