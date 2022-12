O jogo entre Sérvia e Suíça pode ser de grande interesse para Portugal. As duas equipas estão inseridas no Grupo G do Mundial, de onde vai sair o adversário da seleção nacional nos ‘oitavos’.



Num cenário em que Portugal e Brasil confirmem as mais que prováveis lideranças nos seus grupos, a seleção nacional irá cruzar-se na próxima ronda a eliminar com o 2º classificado do Grupo G.









