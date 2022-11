Cristiano Ronaldo está de novo nas bocas do mundo após a vitória de Portugal e depois de mais um recorde batido: único futebolista a marcar em cinco mundiais. O craque, muito elogiado pela imprensa internacional, usou as redes sociais para assinalar o feito: "Marcar em 5 Campeonatos do Mundo é alcançar um feito que eu jamais ousaria sonhar, mas é também a prova de que não há impossíveis.









