"É um motivo de grande orgulho": Cristiano Ronaldo reage ao recorde batido e à vitória da seleção

Autor do primeiro golo na vitória de Portugal sobre o Gana, por 3-2 , Cristiano Ronaldo mostrou-se satisfeito pelo triunfo luso, pela exibição e também por mais uma página histórica que escreveu, ao tornar-se no primeiro jogador a marcar em cinco Mundiais diferentes."É um momento bonito, no meu quinto Mundial. Ganhámos, entrámos com o pé direito, uma vitória importantíssima. Sabemos que nestas competições ganhar o primeiro jogo é fundamental. Mais um recorde também, o único jogador a marcar em cinco Mundiais consecutivos, isso para mim é um motivo de grande orgulho. Estou muito feliz pela equipa ter feito uma excelente exibição. Difícil, mas justa vencedora", começou por dizer."O importante foi a equipa ter ganho. O capítulo está fechado e o foco está única e exclusivamente no Mundial. Como disse, queríamos, entrar com o pé direito. Ganhámos, jogámos bem, ajudei a equipa. Tudo o resto não é importante. O importante é a Seleção", concluiu.