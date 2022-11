Embolo foi herói e vilão no jogo entre a Suíça e os Camarões, ao marcar o único golo do encontro.

Nascido em Iaundé, capital dos Camarões, veio em tenra idade para a Europa e tornou-se internacional pela Suíça. Contudo, não esqueceu as origens e celebrou discretamente o golo contra o país que o viu nascer.









Ainda antes do 1-0, as duas seleções estiveram perto de marcar. A seleção dos Camarões criou a primeira oportunidade de perigo depois de uma transição rápida. Mbeumo foi lançado em velocidade, mas não conseguiu bater o guarda-redes.

Do outro lado, os suíços estavam mais organizados. No entanto, na primeira parte, tiveram dificuldades em ameaçar a baliza adversária e só depois do golo é que os helvéticos passaram a dominar por completo o jogo. Ruben Vargas foi o protagonista da jogada mais perigosa - não conseguiu faturar depois de um cruzamento de Widmer. Também Seferovic, que foi lançado na segunda parte, tentou o golo, mas encontrou um adversário pelo caminho. n P.P.