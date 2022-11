O Equador venceu este domingo o Qatar por 2-0 no primeiro jogo do Mundial 2022. Enner Valencia, avançado do Fenerbahçe de Jorge Jesus, foi o homem do jogo ao apontar os dois golos. Foi a primeira vez na história dos mundiais que a seleção organizadora do torneio perdeu o jogo inaugural.













A equipa da casa entrou no jogo empolgada e a pressionar a equipa da América do Sul. Enner Valencia marcou aos 3’ mas o golo foi invalidado pelo VAR por fora de jogo. Aos 16’, o inevitável Valencia fez mesmo o primeiro golo do Mundial 2022 de penálti, após ter sofrido falta do guarda-redes Alsheeb. O Equador carregou e dilatou a vantagem aos 31’ novamente por Valencia, num bom cabeceamento.