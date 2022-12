Enzo Fernández e Nicolás Otamendi podem tornar-se os primeiros jogadores a serem campeões do Mundo enquanto integrantes do plantel de uma equipa portuguesa. Caso a Argentina vença a França (este domingo, às 15h00), a dupla do Benfica pode conseguir realizar esse feito inédito.



Apesar de nunca nenhum jogador ter conquistado o Mundial enquanto atleta de um clube nacional, foram já cinco os nomes que alcançaram o maior titulo de seleções e chegaram, posteriormente, à I Liga.









