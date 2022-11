Enzo Fernández (Benfica) foi este sábado decisivo na vitória da Argentina sobre o México por 2-0. Num jogo muito disputado e não muito bem jogado, o médio iniciou a jogada do 1-0 marcado por Messi (64’) e assinou o 2-0 (87’), com espetacular remate em arco, sem hipóteses para o guarda-redes Ochoa.



A Argentina entrou no jogo pressionada.









