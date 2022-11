Enzo Fernández impôs-se sem dificuldade no Benfica, com três golos e quatro assistências em 24 jogos. O arranque a todo o gás na Luz foi decisivo para o médio ser considerado o melhor jogador sub-21 do Mundial pelo Comparisonator, um instrumento de inteligência artificial, mas todo este rendimento vai ficar guardado no banco da Argentina.









Ver comentários