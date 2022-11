Enzo Fernández deve estrear-se como titular da seleção argentina no jogo com o México, este sábado mesmo.



O jogador do Benfica é uma das alterações que está a ser preparada pelo selecionador da Argentina após a inesperada derrota sofrida com a Arábia Saudita na primeira jornada do Grupo C. A dupla de médios constituída por Rodrigo de Paul e Leandro Paredes não funcionou e, por isso, Enzo vai avançar para o onze titular, juntando-se ao seu colega Otamendi.









Ver comentários