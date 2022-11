A seleção nacional deverá contar com o apoio de mil portugueses no primeiro jogo no Mundial, frente ao Gana, na quinta-feira, dia 24, estima a PSP.



“As informações apontam para a presença de cerca de 1000, 1700 e 1300 adeptos portugueses nos jogos com o Gana, Uruguai e Coreia do Sul, respetivamente”, informou esta sexta-feira a força de segurança.









