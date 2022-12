William Carvalho garante que equipa está "está completamente focada" para o jogo frente à Suíça

Decorreu durante o início da tarde deste domingo, no Qatar, a conferência de antevisão ao jogo dos 'oitavos' do Mundial 2022, em que Portugal vai defrontar a Suíça na próxima terça-feira às 19h00, com William Carvalho a responder às questões.

O médio português considera que em relação ao futuro confronto frente aos suiços, a equipa das quinas "está completamente focada", de forma a que as coisas não corram da maneira errada.

William Carvalho também falou sobre a recente reação de CR7, quando foi substituído no jogo frente à Coreia do Sul, dizendo que "essa situação já foi esclarecida". O jogador afirmou ainda que o grupo está unido desde o primeiro dia.

Para além do assunto de Cristiano Ronaldo, o médio do Bétis, William Carvalho, falou sobre os companheiros Bruno Fernandes e Diogo Costa.

William não quis falar sobre a seleção espanhola, que pode ser o adversário de Portugal na passagem aos quartos de final da competição, uma vez que a prioridade é o jogo frente à Suíça.