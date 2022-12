Na manhã seguinte ao Brasil ter goleado a Coreia do Sul por 4-1, no último dos sete jogos do Mundial que decorreram no Estádio 974, a infraestrutura situada no porto de Doha começou a ser desmantelada.



Desde o início que estava previsto desmontar o estádio, no sentido de atenuar as críticas ao Qatar por estar a gastar mais de 200 mil milhões de euros com o Mundial, entre estádios e outras estruturas.









