Tite, selecionador do Brasil, confirmou este domingo o regresso de Neymar à seleção ‘canarinha’.

O craque, que faltou aos jogos contra a Suíça e os Camarões graças a uma lesão no tornozelo, será novamente opção frente à Coreia do Sul, partida dos ‘oitavos’ do Mundial a ser disputada esta segunda-feira.

"O Neymar vai treinar hoje (domingo) à tarde", adiantou Tite em conferência de imprensa. "Estando bem, vai a jogo", concluiu o técnico brasileiro.