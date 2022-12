Paulo Bento encontra-se em situação complicada enquanto selecionador da Coreia do Sul. Não bastando estar à beira da eliminação, com apenas um ponto em dois jogos do grupo H, o treinador português teve um desentendimento com aquele que é o melhor jogador da equipa, o avançado Son Heung-min.



A bronca não está bem explicada e tem a ver com cumprimentos – ou falta deles - após o jogo com o Gana, que a Coreia perdeu por 2-3.









