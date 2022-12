Euforia invade ruas de Paris após passagem de França à final do Mundial 2022

A capital francesa, Paris, está em festa na noite desta quarta-feira após o apuramento de França para a final do Mundial 2022.

Para as ruas francesas foi acionado um forte contingente policial, de forma a tentar evitar possíveis distúrbios, já que a comunidade marroquina a viver em França é muito grande.

Apesar do grande movimento nas ruas parisienses, a noite tem sido muito calma e apenas marcada pela euforia francesa.

França venceu esta noite Marrocos, por 2-0, e vai jogar a final do Mundial do Qatar no próximo domingo frente à Argentina.