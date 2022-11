O Parlamento Europeu (PE) aprovou esta quinta-feira uma resolução em que critica duramente a FIFA pela atribuição do Mundial ao Qatar, considerando “credíveis” as alegações de “suborno e corrupção”.



Os eurodeputados descreveram a corrupção na FIFA como “desenfreada, sistémica e profundamente enraizada”, acrescentando que aquele organismo “prejudicou gravemente a imagem e a integridade do futebol a nível mundial”.









