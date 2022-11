A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ficou surpreendida e incomodada com as duras críticas do secretário de Estado do Desporto ao regime do Qatar, proferidas no país onde decorre o Mundial e temem que as mesmas comprometam a candidatura ibérica à realização da prova em 2030.



Em causa, declarações feitas por João Paulo Correia à Rádio Observador, transmitidas este sábado no programa ‘Vichyssoise’, em que o governante afirmou que o “Qatar um país que desrespeita os direitos humanos”, dando como “exemplos mais flagrantes” a “discriminação das mulheres e a criminalização da homossexualidade”.









