Federação revela foto oficial da seleção nacional

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou a fotografia da seleção nacional que participa no 22º Campeonato do Mundo de futebol que se realiza no Qatar.

A foto dos 26 convocados, juntamente e equipa técnica, foi captada no Qatar, onde a seleção portuguesa se encontra desde o dia 18 de novembro.

Na 1.ª fila:

Vitinha, Ricardo Horta, João Felix, João Cancelo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Raphael Guerreiro, João Mário, Rúben Neves, Otávio e Nuno Mendes

Na 2.ª fila:

Diogo Dalot, Matheus Nunes, Bruno Pereira, Jorge Rosário, Ilídio Vale, Fernando Santos, João Costa, Fernando Justino, Ricardo Santos, Gonçalo Ramos e João Palhinha

Na 3.ª fila:

José Sá, André Silva, Rúben Dias, William Carvalho, Cristiano Ronaldo, Rui Patrício, Pepe, Danilo Pereira, António Silva, Rafael Leão e Diogo Costa