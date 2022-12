Fernando Santos arrasou e desmentiu Cristiano Ronaldo após ver as imagens do momento da saída do jogador com a Coreia do Sul. "Se já vi as imagens? Já. Se gostei? Nada. Não gostei mesmo nada. Mas a partir daí, esses assuntos resolvem-se em casa."



Tanto Fernando Santos como o capitão da Seleção afirmaram após o final do encontro que a frase proferida e percetível pelas imagens da TV ("Estás com uma pressa do c… para me tirar, f…") tinha sido um desabafo para o jogador coreano e não para o selecionador português.









Ver comentários