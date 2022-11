Fernando Santos desvaloriza insatisfação sobre ausência de jogadores do Sporting na seleção

Fernando Santos respondeu esta quarta-feira a Frederico Varandas, presidente do Sporting, que criticou a ausência de jogadores leoninos na seleção. "Sou amigo dele, temos uma relação boa. Compreendo a insatisfação, não é só dele. O meu genro é igual, é doente do Sporting", disse o selecionador, concluindo o assunto: "Respeito muito Frederico Varandas, como todos os sportinguistas, mas não tomo decisões por gostar de a, b ou c."Embora esta quinta-feira não conte com Cristiano Ronaldo por doença, o selecionador aproveitou para garantir que não há lugares cativos durante o Mundial. "Obrigado a colocar Ronaldo a titular? A questão não é essa, ninguém é obrigado a nada. Se tem condições para ser titular? Todos aqui têm, a 200 por cento."O que inclui António Silva. "Ele sabe que se foi convocado, é porque acredito nele. Há três meses, todos apontariam que seriam outros os titulares no Benfica. Tem de ter confiança e tranquilidade", disse Fernando Santos, anunciando a estreia do central do 19 anos na seleção no jogo de hoje (18h45) de preparação com a Nigéria: "Vai ter algum tempo de jogo, para sentir o peso da camisola, que também é importante."