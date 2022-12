Fernando Santos vai reunir-se com Fernando Gomes para analisar o futuro na Seleção

O selecionador nacional, Fernando Santos, analisou a eliminação portuguesa do Campeonato do Mundo no Qatar após a derrota com Marrocos , por 1-0."Na primeira parte houve dificuldades. Demorámos muito tempo a entrar no jogo. Os jogadores queriam mas não o conseguiam, eles tinham muita vontade. Estavam muito confiantes mas a verdade é que não conseguimos explanar todo o nosso jogo apesar de termos situações de golo. Não conseguimos. Os jogadores trabalharam muito", começou por dizer à SIC, não desvalorizando uma eliminação diante de Marrocos."Dói a mesma coisa. Sair do Mundial dói sempre", referiu o selecionador. Fernando Santos vincou que "estávamos convictos que podíamos chegar à final e vencer".Fernando Santos abordou o futuro à frente da Seleção Nacional e o que irá acontecer após a eliminação do Mundial do Qatar."A partir de amanhã vou para Lisboa. Depois, lá vou conversar com o presidente [Fernando Gomes], que é como sempre fizemos, e vamos entender o que é melhor para a equipa portuguesa", explicou o seleionador."O torneio até aqui foi bem conseguido, ainda que o que seria bem conseguido era chegar à final e vencê-la como desejávamos", adiantou.