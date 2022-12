Fernando Santos quis travar a euforia natural causada pela goleada frente à Suíça (6-1), que valeu a passagem aos quartos de final do Mundial, ao avisar que a prioridade é foco total no trabalho diário e no ‘mata-mata’ seguinte, neste caso com Marrocos.



O selecionador, apurou o CM, quer os jogadores com os pés bem assentes na terra.









