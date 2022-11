Fernando Santos quer terminar o Grupo H no 1º lugar, evitando assim defrontar o vencedor do Grupo G, que tudo indica será o Brasil. Mas essa pretensão não deverá impedir o selecionador nacional de rodar a equipa no último jogo da fase de grupos, frente à Coreia do Sul, na sexta-feira.



A recaída de Nuno Mendes aumentou para três o lote de lesionados, já que Otávio e Danilo continuam sem poder reintegrar os trabalhos.









