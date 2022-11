Fernando Santos mostrou-se satisfeito com a vitória, mas não totalmente: “O 3-2 não faz sentido nenhum”.“Tivemos uma primeira parte não totalmente conseguida, mas com a equipa muito organizada, reativa à perda. Ao intervalo disse aos jogadores que era preciso ter paciência, mas não tanta… O jogo estava tão bloqueado que se só tivéssemos paciência não íamos marcar golos. Eles perceberam, tentaram modificar o tipo de jogadas no ataque e foi assim que surgiu o penálti. Depois ninguém pode sofrer golos do nada”, disse.Portugal pode garantir a presença nos oitavos de final em caso de vitória com o Uruguai (independentemente do Gana-Coreia do Sul).