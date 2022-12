A FIFA vai duplicar os prémios dos árbitros nos oitavos de final do Mundial de Futebol, com cada partida a render ao juiz principal 10 mil euros, sendo que os auxiliares, o quarto árbitro e o VAR vão encaixar 5 mil euros cada um.



Com um quadro de 36 árbitros principais, 69 árbitros assistentes e 24 membros do videoárbitro, o Mundial do Qatar vai encher carteiras.









