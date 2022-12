França avança para as meias-finais após vitória frente à Inglaterra

A seleção francesa apurou-se, este sábado, para as meias-finais do Mundial 2022, no Qatar, depois de ter vencido a Inglaterra por 2-1.Aurélien Tchouaméni e Oliver Giroud fizeram os golos da vitória aos 17 minutos e 78 minutos. Harry Kane marcou um pénalti para os ingleses aos 54 minutos, mas falhou outro, aos 84.O próximo adversário de França é Marrocos que se apurou para as meias-finais, também este sábado, ao vencer Portugal por 1-0. O encontro está marcado para as 22h00 locais (19h00 em Lisboa), desta quarta-feira, em Al Khor.